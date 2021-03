Pasqua: mons. Russo (Cei), “riti e celebrazioni in sicurezza”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

I riti e le celebrazioni pasquali “continueranno a svolgersi in sicurezza, secondo le indicazioni condivise col governo, che dicono che il sistema sta funzionando, nel rispetto della salute di tutti”. Così mons. Stefano Russo, segretario generale della Cei, ha risposto alle domande dei giornalisti, nel corso della conferenza stampa di presentazione on line del comunicato finale del Consiglio permanente dei vescovi italiani, svoltosi a Roma in questi giorni. “Tutte le comunità parrocchiali – ha fatto notare Russo – hanno corrisposto alle indicazioni di sicurezza, dovute alla pandemia in corso, e hanno continuato a celebrare nel rispetto delle norme. I risultati sono stati molto incoraggianti”. Le indicazioni per i riti e le celebrazioni pasquali, dunque, “riprendono quello che si è fatto in questi mesi”, ha ribadito il segretario generale della Cei: “La Pasqua è un momento di incontro importante per la comunità cristiana. C’è una salute del corpo, che va curata, ma certamente va sostenuta anche dalla salute dello spirito”.