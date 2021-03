Papa Francesco: ricevuto in udienza il primo ministro dell’Ucraina

(Foto Vatican Media/SIR)

Il Papa oggi ha ricevuto in udienza Denys Shmyhal, primo ministro dell’Ucraina, il quale, successivamente, ha incontrato il cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, accompagnato da mons. Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati. “All’inizio dei cordiali colloqui in Segreteria di Stato – rende noto la Sala Stampa della Santa Sede – ci si è soffermati sui buoni rapporti intercorrenti tra la Santa Sede e l’Ucraina, con particolare attenzione ad alcune questioni attuali d’interesse bilaterale, nonché su vari temi relativi alla vita e all’attività della Chiesa cattolica nel Paese”. “Nel prosieguo della conversazione – si legge ancora nel comunicato – è stato dedicato ampio spazio alla crisi sanitaria e alla drammatica situazione nell’est dell’Ucraina, con l’auspicio che le recenti violazioni del cessate-il-fuoco cedano il passo a gesti che favoriscano la risoluzione pacifica del conflitto”.