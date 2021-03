Unitalsi: sezione Lombarda, in dialogo online con mons. Dario Viganò per i cent’anni dalla fondazione

Al via, il 31 marzo, un ciclo di eventi per il centenario di Unitalsi Lombarda in modalità virtuale via zoom e in diretta Facebook. Dopo il ciclo di incontri spirituali online, lo scorso anno, sulla piattaforma Zoom con l’arcivescovo di Milano e alcuni vescovi, la sezione lombarda ha deciso di proporre un nuovo ciclo di incontri per celebrare i cento anni di solidarietà dell’associazione.

I primi tre appuntamenti vedranno la partecipazione come relatore di mons. Dario Edoardo Viganò, vicecancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze. Il titolo del primo evento, un incontro spirituale in preparazione della Pasqua, mercoledì 31 marzo alle 21, trae origine da un versetto del libro del Siracide “Se ti presenti per servire il Signore, prepàrati alla tentazione”.

Vittore De Carli, presidente della sezione Lombarda di Unitalsi, dice che “siamo felici di dare il via a questi tre incontri che si ripeteranno a cadenza mensile fino a maggio, mese mariano”. “Siamo onorati della presenza di mons. Dario Edoardo Viganò che è anche il regista di ‘Vizi e Virtù – Conversazione con Francesco’, la serie evento in onda queste settimane sul Nove e che vede protagonista Papa Francesco con don Marco Pozza, cappellano dei Due Palazzi di Padova”.

Per partecipare agli incontri è necessario iscriversi.