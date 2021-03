Coronavirus Covid-19: Bologna civica, cordoglio per la scomparsa di padre Gabriele Digani

“Un duro colpo per la nostra città, che perde un esempio di carità, un modello inarrivabile di ascolto, di fratellanza, di inclusione sociale”. Sono queste le parole con cui Bologna Civica ricorda Padre Gabriele Digani, scomparso oggi, vittima del Covid. “Ci uniamo al cordoglio dei volontari, dei dipendenti dell’Opera e di quanti hanno beneficiato dell’azione di Padre Gabriele”, dicono Giancarlo Tonelli e Gianluca Galletti. “Gli siamo grati per averci mostrato come la perseveranza nel chiedere e la fiducia nella Provvidenza abbiano contribuito a cambiare la vita di tante persone meno fortunate. L’umiltà e l’esempio di Padre Gabriele hanno cambiato anche i cuori di tanti bolognesi”, proseguono Tonelli e Galletti. “Non vederlo più nel suo angolo, che fu lo stesso del Beato Marella, sarà molto triste: spetta a noi il compito, ora, di proseguire nel solco che ha tracciato, per rendere Bologna una città più che mai accogliente verso gli ultimi e i penultimi”, concludono gli esponenti di Bologna Civica.