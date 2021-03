Candor lucis aeternae: Riccardi (Società Dante Alighieri), “il Papa ha ribadito il valore universale del messaggio di umanesimo che scaturisce dalla poesia di Dante”

In occasione della pubblicazione della lettera apostolica “Candor Lucis aeternae” il presidente della Società Dante Alighieri, lo storico Andrea Riccardi, esprime “l’apprezzamento per un testo in cui si ribadisce l’attualità di Dante come poeta e come cristiano, testimone di un viaggio che caratterizza la storia e la vita umana”. Nell’anno in cui si celebra il settimo centenario della morte del Sommo Poeta, Riccardi sottolinea come “in un periodo particolarmente infelice e segnato dalla perdita di tante vite umane Papa Francesco ribadisce il valore universale del messaggio di umanesimo che scaturisce dalla poesia di Dante Alighieri”.