Diocesi: L’Aquila, domani Via Crucis in presenza. Indicazioni anti Covid per inizio celebrazioni pasquali

Si svolgerà in presenza, il prossimo venerdì 26 marzo, la tradizionale Via Crucis diocesana che lo scorso anno, a causa delle restrizioni anti contagio, si tenne via streaming. Lo ha reso noto l’Ufficio comunicazioni sociali dell’arcidiocesi dell’Aquila. La Via Crucis, nel rispetto delle norme anti Covid, non potrà aver luogo all’esterno, lungo le vie del centro storico cittadino, ma si svolgerà all’interno della chiesa di San Silvestro con inizio alle ore 20. I fedeli che parteciperanno potranno così rientrare nelle proprie abitazione entro le ore 22, inizio del cosiddetto coprifuoco. A presiedere la Via Crucis sarà il card. Giuseppe Petrocchi, arcivescovo metropolita dell’Aquila, mentre i testi e l’animazione saranno curati dal Servizio diocesano di pastorale giovanile e vocazionale e dal Coro diocesano giovanile “San Massimo”. L’arcidiocesi informa inoltre che il 28 marzo, Domenica delle Palme, il cardinale presiederà la messa nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo in Sant’Elia alle ore 11,30. I sacerdoti e i fedeli dovranno attenersi alle indicazioni diffuse nei giorni scorsi dall’Ufficio liturgico diocesano, dunque evitando gli assembramenti dei fedeli. I ministri e i fedeli tengano nelle mani il ramo d’ulivo o di palma portato con sé. Relativamente ai rami di ulivo, si raccomanda ai sacerdoti di avvisare per tempo i fedeli che dovranno portare loro stessi i rami d’ulivo che verranno benedetti. In nessun modo ci sia consegna o scambio di ramoscelli da mano in mano. Le parrocchie potranno provvedere alla distribuzione di rami d’ulivo o di palme, confezionati in bustine di plastica, rispettando le norme anti Covid-19. Sarà cura delle singole comunità trovare il modo e il luogo più opportuno per operare queste consegne, senza creare assembramenti e nel rispetto delle norme di igienizzazione.