Pensioni: Inps, il 59,6% ha importo inferiore a 750 euro (72,6% per le donne). Età media dei pensionati è di 74,1 anni

Nel 2020 sono state 10.608.976 (il 59,6% del totale) le pensioni con un importo inferiore a 750,00 euro erogate dall’Inps. Questa percentuale, che per le donne raggiunge il 72,6%, costituisce solo una misura indicativa della “povertà”, per il fatto che molti pensionati sono titolari di più prestazioni pensionistiche o comunque di altri redditi. Lo comunica oggi l’Inps diffondendo i dati del suo Osservatorio sulle pensioni nel quale viene anche indicato che la spesa complessiva annua per l’anno scorso è stata pari a a 212,9 miliardi di euro di cui 190 miliardi sostenuti dalle gestioni previdenziali (13.816.971 posizioni, il 77,6%) e 22,9 miliardi da quelle assistenziali (3.982.678 posizioni, il restante 22,4%).

“Nel 2020 – spiega l’Inps – sono state liquidate 1.182.971 pensioni delle quali il 40,7% di natura assistenziale. Gli importi annualizzati, stanziati per le nuove liquidate del 2020 ammontano a 13,4 miliardi di euro, che rappresentano circa il 6,3% dell’importo complessivo annuo in pagamento al 1° gennaio 2021”.

Stando ai dati diffusi, le prestazioni di tipo previdenziale sono costituite per il 67,6% da pensioni della categoria vecchiaia di cui poco più della metà (57,2%) erogate a soggetti di sesso maschile, per il 6% da pensioni della categoria invalidità previdenziale di cui il 54,7% erogato a maschi e per il 26,4% da pensioni della categoria Superstiti che presentano un tasso di mascolinità pari al 12,3%. Le prestazioni di tipo assistenziale sono costituite per il 20,2% da pensioni e assegni sociali di cui il 37,1% erogate a soggetti di sesso maschile, il restante 79,8% delle prestazioni è erogato ad invalidi civili sotto forma di pensione e/o indennità, con un indice di mascolinità del 41,2%.

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, l’area geografica che registra la percentuale più alta di prestazioni pensionistiche ad inizio 2021 è il Nord con il 47,73%; al Centro viene erogato il 19,34% delle pensioni mentre al Sud e nelle isole il 30,8%; il restante 2,13% (378.479 pensioni) viene erogato a soggetti residenti all’estero.

L’età media dei pensionati è di 74,1 anni con una differenza tra i due generi di 4,7 anni (71,5 anni per gli uomini e 76,2 anni per le donne).

Infine, delle 10.608.976 pensioni con importo inferiore a 750 euro, solo il 43,0% (4.009.862) beneficia di prestazioni legate a requisiti reddituali bassi.