Coronavirus Covid-19: Cesi e Assessorato Salute Regione Siciliana, in corso di definizione accordo per poter effettuare vaccini in spazi parrocchiali

È in corso di definizione in queste ore un accordo tra la Conferenza episcopale siciliana e l’Assessorato per la Salute della Regione Siciliana per poter effettuare i vaccini anti Covid-19 all’interno degli spazi parrocchiali. Secondo quanto fino ad ora definito, potranno essere fino a poco meno di 500 le parrocchie delle diciotto diocesi dell’Isola che Sabato Santo, 3 aprile, apriranno a questa possibilità. Queste avranno un modulo prestampato fornito dalla Regione da far compilare a chi vorrà aderire a questa giornata straordinaria di vaccinazione. Lo stesso Assessorato ha indicato il target di riferimento di chi potrà accedere: cittadini di età compresa tra i 69 e i 79 anni ai quali, “nelle condizioni previste dall’autorizzazione degli enti regolatori, sarà destinata una dose di AstraZeneca”, ma potranno essere inserite in elenco “anche persone con patologie”, perché “sarà a disposizione anche una scorta di vaccino Pfizer”.

Perché il personale medico ed infermieristico si sposti presso la parrocchia occorrerà, poi, che entro il 31 marzo vi siano almeno 50 prenotazioni per sede.

Proprio per la stretta scadenza, anche se in attesa dell’accordo finale, le diocesi si stanno già muovendo per individuare e comunicare ai cittadini le parrocchie che concretamente saranno centro di vaccinazione.

Intanto, manifestando “sentimenti di devozione e gratitudine alla Conferenza episcopale Siciliana”, l’assessore siciliano per la Salute, Ruggero Razza, esprime “l’auspicio che quella del prossimo 3 aprile sia soltanto la prima ‘prova’ di un’attività espansiva della campagna vaccinale che possa essere ripetuta nel futuro”. Già a fine estate, del resto, un protocollo d’intesa tra Cesi e Regione Siciliana ha permesso di usare come sedi scolastiche alcuni spazi diocesani per soccorrere alle limitazioni che la prevenzione del contagio da Covid-19 imponeva alla scuola.