Recovery plan: Garlatti (Garante infanzia) al ministro Dadone, “assumere il punto di vista dei giovani”

“Assumere nel Recovery plan il punto di vista dei giovani”. È formulando questo invito al Governo che oggi pomeriggio l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, Carla Garlatti, ha incontrato Fabiana Dadone, ministro per le Politiche giovanili. “È importante che nel momento in cui si impostano le scelte e gli investimenti per le prossime generazioni al fine di superare la crisi provocata dalla pandemia non si assuma una visione adultocentrica, ma semmai si tenga conto dei bisogni dei minorenni e di chi si affaccia alla maggiore età”, ha aggiunto la Garante nazionale a margine dell’incontro. Garlatti e Dadone, spiega una nota, hanno individuato tra le priorità sulle quali collaborare quella della lotta alle dipendenze, cercando di intervenire sui fattori di rischio. Tra i temi sottoposti all’attenzione di Dadone anche quello dei care leavers, i ragazzi che vivono fuori dalla famiglia di origine e che al compimento del diciottesimo anno di età uscendo dal percorso di protezione hanno bisogno di strumenti per avviarsi a una vita autonoma. Sono stati evidenziati problemi come l’esonero dalle tasse per chi vuol proseguire gli studi, quello degli alloggi universitari agevolati, l’inclusione lavorativa anche nel servizio civile nazionale e l’accesso semplificato alle tutele del welfare.

Garlatti ha anche evidenziato alla ministra l’esigenza di affrontare il problema dei ‘neet’, i ragazzi che non studiano e non hanno un’occupazione e che in Italia – secondo i dati Istat del 2019 – sono circa due milioni, il 22% della popolazione nella fascia di età 15-29 anni. Su questo punto, l’Autorità garante ha auspicato che siano previste azioni nel Recovery plan per prevenire e contrastare tale fenomeno, agendo sul sistema di formazione professionale e orientamento al lavoro e favorendo la creazione di una governance nazionale al posto di quella regionale, che rischia di accentuare le disparità.