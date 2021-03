Suor Maria Laura Mainetti: il 6 giugno a Chiavenna la beatificazione. Online le iscrizioni per partecipare al rito

Verrà celebrato il prossimo 6 giugno, a Chiavenna (Co), il rito di beatificazione di suor Maria Laura Mainetti, religiosa della congregazione delle Figlie della Croce uccisa in odio alla fede il 6 giugno 2000. La celebrazione sarà ospitata presso lo stadio comunale (in via Falcone e Borsellino 14) e avrà inizio alle 16, preceduta da un momento di preparazione con letture, canti e la proposta di alcuni testi che ripercorreranno la vita della nuova beata.

“Una testimone limpida di Vangelo, martire per la fede, ora additata dalla Chiesa come modello di vita cristiana… Il prossimo 6 giugno sarà beatificata: non basta essere spettatori, ma come diocesi siamo invitati a partecipare”, l’invito di don Simone Piani, responsabile dell’Ufficio liturgico della diocesi di Como, rilanciato oggi dall’edizione online de “Il settimanale della diocesi di Como”.

Sul sito web beatasuormarialaura.it è possibile inoltrare la propria domanda di iscrizione, come gruppi o come singoli, considerato che poterà accedere all’area della celebrazione soltanto chi sarà munito di pass.