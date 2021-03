Risparmio energetico: il Policlinico Gemelli aderisce a “M’illumino di meno”. Domani riscaldamento spento un’ora prima negli uffici

La Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs partecipa a “M’illumino di meno”, la campagna di sensibilizzazione per la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili promossa da Caterpillar e Rai Radio2, con la Direzione Rai per il Sociale, che quest’anno si tiene domani, venerdì 26 marzo. Quali segni visibili dell’adesione alla campagna per la promozione di azioni per lo sviluppo di un ecosistema energetico sostenibile, venerdì il Gemelli anticiperà alle 12 lo spegnimento del riscaldamento della Palazzina Uffici. Inoltre, sempre nella stessa giornata, dalle 22 alle 24 verranno spente le luci dell’area parcheggio all’ingresso di via Trionfale.

Una scelta strategica quella del Gemelli che “negli anni ha sviluppato e attuato progetti per raggiungere l’efficienza energetica; quotidianamente vengono attuate buone pratiche, in un’ottica di miglioramento continuo”, si legge in un comunicato. Il Policlinico, spiega il direttore generale Marco Elefanti, “ha una gestione energetica che può definirsi ‘smart’, rispettosa delle esigenze soprattutto dei degenti e di chiunque graviti nella struttura e al contempo rispettosa dell’ambiente. Ciò è avvenuto anche nell’anno della pandemia”.

Il Gemelli è stato il primo ospedale italiano ad aver ottenuto, ormai 5 anni fa, la certificazione Iso 50001 grazie all’adozione di un sistema di gestione dell’energia sostenibile ed efficiente.