Coronavirus Covid-19: due team sanitari mobili dell’Esercito inviati in Molise e Basilicata a sostegno della campagna vaccinale

Due team sanitari mobili dell’Esercito verranno inviati rispettivamente in Molise e in Basilicata, a sostegno della campagna vaccinale e in particolare delle persone di elevata fragilità ed over 80, così come indicato dalle raccomandazioni del ministero della Salute. Ne dà notizia, oggi, il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, gen. Francesco Paolo Figliuolo. “Ciascun team – spiega una nota – è composto da un ufficiale medico e da due sottufficiali infermieri, ed opererà nel quadro dell’Operazione Eos guidata dal Comando operativo di vertice Interforze, che ha disposto l’invio su richiesta del Commissario straordinario, il quale ha recepito specifiche esigenze prospettate dalle singole Regioni”. I due team verranno integrati nei rispettivi dispositivi sanitari regionali e svolgeranno tra l’altro attività di somministrazione a domicilio dei vaccini in zone difficilmente accessibili.