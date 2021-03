Dantedì: Franceschini (min. Cultura), “attorno alla celebrazione una grande vitalità e coesione della comunità nazionale”

“È appena il secondo anno del Dantedì e sono già tantissime le iniziative in tutta Italia e online per celebrare Dante”. Lo ha dichiarato il ministro della Cultura, Dario Franceschini, in occasione della seconda edizione del Dantedì nell’anno delle celebrazioni dei 700 anni dalla morte del Sommo Poeta. Il ministro ha sottolineato come “in un momento difficile come questo attorno a Dante vi sia una grande vitalità e coesione della comunità nazionale”. “In fondo, lui stesso – ha aggiunto Franceschini – ci ha indicato la strada quando alla fine del lungo viaggio all’Inferno ha concluso con ‘e quindi uscimmo a riveder le stelle’. Ecco, arriverà in fretta il momento in cui potremo uscire a rivedere le stelle: tornerà la musica nelle piazze, torneranno gli spettacoli teatrali, torneranno i festeggiamenti”.