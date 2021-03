Politica: mons. Russo (Cei), “col nuovo governo inizia un dialogo nel segno della collaborazione”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“È un dialogo, un confronto che inizia, nel segno della collaborazione nell’impegnarci, tutti insieme, ad uscire dalla crisi e a creare azioni che possano risollevare la vita del Paese, delle persone e delle famiglie”. Così mons. Stefano Russo, segretario generale della Cei, ha risposto alle domande dei giornalisti durante la conferenza stampa di presentazione del comunicato finale del Consiglio permanente della Cei, che si è svolto in questi giorni a Roma. “Ci sono stati più contatti con il presidente Draghi e con i membri del nuovo governo – ha precisato Russo – a partire dall’incontro per i Patti Lateranensi, che ci ha visto incontrarci e confrontarci per uno scambio di idee, sia con Draghi sia con i ministri del nuovo governo”.