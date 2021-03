Coronavirus Covid-19: diocesi Bari, l’arcivescovo Satriano negativo. Trasferito all’istituto Maugeri per la riabilitazione respiratoria

“Nella giornata di ieri è stata raggiunta la negativizzazione dal Covid-19. Ciò ha consentito oggi il trasferimento dell’arcivescovo di Bari-Bitonto, mons. Giuseppe Satriano, all’Istituto Maugeri Irccs di Bari, dove prenderà il via un periodo di controlli e di riabilitazione respiratoria”. Lo annuncia in una nota la diocesi. Nel testo si riferisce anche che il presule esprime “la propria commozione per i numerosi attestati di affetto, giunti in occasione della degenza e del suo onomastico”. “I 26 giorni di ricovero presso l’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti hanno definito un quadro clinico soddisfacente, seppur delicato e bisognoso di un ulteriore percorso orientato a un maggiore recupero della funzione respiratoria”.