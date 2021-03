Coronavirus Covid-19: Acli, cordoglio per la scomparsa di padre Gabriele Digani

Le Acli si uniscono al cordoglio dell’Opera Padre Marella per la scomparsa di padre Gabriele Digani, “che ha dedicato tutta la sua esistenza in alla carità verso i fratelli più sfortunati”. L’Associazione ha collaborato con l’Opera per un progetto di inclusione lavorativa e di empowerment rivolto agli ospiti della sede di via del Lavoro, riscontrando sempre il favore di padre Digani. “Siamo molto riconoscenti a don Gabriele per quanto ha fatto: è stato un grande esempio di ascolto e attenzione verso gli ultimi”, ha detto Elisabetta Lippi, membro di presidenza delle Acli, che si è occupata del progetto di inclusione presso l’Opera. “Perdiamo un importante punto di riferimento per quanti si occupano di welfare in città, in un’ottica di fratellanza, al di là di qualunque etichetta. Ci impegniamo a dare seguito all’azione caritativa di padre Gabriele e restiamo uniti in preghiera con i volontari e i beneficiari dell’Opera”, ha concluso Lippi.