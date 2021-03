Vita nascente: il 27 marzo Festival nazionale promosso da associazioni e movimenti in rete per chiedere l’istituzione di una Giornata

L’istituzione di una “Giornata della vita nascente” è l’obiettivo della Rete per la Giornata della vita nascente costituita da una trentina di associazioni e movimenti a seguito di una proposta lanciata nel 2019 da alcune realtà convocate dalla Comunità Papa Giovanni XXIII. A questo fine la Rete promuove per il prossimo 27 marzo il Festival nazionale per la Giornata della vita nascente. “Per ogni persona – si legge in un comunicato – esiste un progetto di vita che inizia dal concepimento. Non rinunciamoci!”. Di qui “musica, interviste, storie, approfondimenti e tanto altro per raccontare lo spettacolo della vita. In tutto il mondo occidentale – prosegue il comunicato – imperversa l’inverno demografico e le culle sono vuote. L’Italia è penultima nella classifica europea della natalità”. Secondo i promotori, “una legislazione a favore della famiglia e della maternità è certamente fondamentale, ma non è sufficiente se non è accompagnata da un lavoro culturale che ricordi a tutti che ‘dare la vita dà vita’ e che il sorriso di un bambino illumina il futuro e lo carica di speranza”. Occorre quindi “riscoprire il prestigio della scelta della maternità e della paternità, porre in atto gesti di maggiore attenzione nei confronti delle dinamiche familiari e riconoscere più diritti alle mamme, ai papà e ai loro figli”. “Vogliamo, insieme a tutti coloro che si uniranno a noi, raggiungere un grande obiettivo politico, sociale e culturale – concludono i promotori –. Chiediamo l’istituzione della Giornata della vita nascente, perché siamo convinti che questo possa dar vita ad un clima di progresso per il bene del Paese”. Oltre alla Comunità Papa Giovanni XXIII, della Rete fanno parte ad oggi, fra gli altri, Amci, Centro studi Livatino, Famiglie nuove – Movimento Focolari, Movimento per la vita.