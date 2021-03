Vita nascente: Beatrice Fazi al Sir, “istituire Giornata nazionale per promuovere cultura dell’accoglienza”. Ieri presentati in conferenza stampa quattro disegni di legge

Istituire per legge una Giornata nazionale per la vita nascente con l’obiettivo di sensibilizzare sul valore della natalità e della genitorialità e creare un clima favorevole all’accoglienza della vita. La proposta, illustrata dall’attrice Beatrice Fazi in un’intervista al Sir, verrà lanciata domani pomeriggio, tramite un festival online, da una rete che riunisce una trentina (per ora, ma proseguono le adesioni) di associazioni. Tra queste Comunità Papa Giovanni XXIII, Amci, Centro studi Livatino, Famiglie nuove – Movimento Focolari, Movimento per la vita, One of us, Sermig. Un pomeriggio tra musica, storie, interviste, approfondimenti all’insegna dello slogan “Dare vita dà vita”. A condurre il Festival nazionale per la Giornata della vita nascente saranno Beatrice Fazi e il magistrato Pino Morandini.

Intanto ieri sono stati presentati, in conferenza stampa alla Camera dei deputati, quattro disegni di legge, due alla Camera e due al Senato, proprio per l’istituzione di una “Giornata per la vita nascente” ogni 25 marzo.

“Sono molto contenta di condurre questo Festival – spiega Beatrice –, perché sono convinta che si debba creare un clima culturale favorevole all’accoglienza della vita. Bisogna raccontare la bellezza di fare famiglia, di fare figli, e lo Stato deve impegnarsi in politiche familiari efficaci che possano incentivare il desiderio dei giovani di poter investire sul nostro futuro”. L’Italia, prosegue, “è un Paese che ha più anziani che giovani, più morti che nati; bisogna invertire questa tendenza, uscire dall’inverno demografico e capire che un figlio è un dono alla collettività, una risorsa per tutti. Abbiamo bisogno di risorse per continuare a sperare nel nostro futuro. Ci vuole linfa vitale, bisogna celebrare la vita nascente”.