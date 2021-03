Estremismo religioso: Ppe, oggi un confronto su “prevenzione e contrasto” con testimonianze di esponenti delle comunità di fede in Europa

“Prevenire e contrastare l’estremismo religioso in Europa” è il tema di una video conferenza, organizzata dal gruppo del Partito popolare europeo che si occupa di dialogo interculturale e interreligioso, che si svolgerà oggi, 24 marzo. Il taglio dell’incontro sarà quello delle “testimonianze di esperti”: a intervenire infatti saranno Binyomin Jacobs, rabbino capo e presidente del Collegio rabbinico per i Paesi Bassi, Hassan Chalgoumi, presidente della Conferenza degli imam di Francia, nonché presidente dell’Associazione dei musulmani di Drancy, don Xavier Chavane, parroco di “Saint Vincent de Paul” a Sartrouville e delegato episcopale per i rapporti con i musulmani nel dipartimento Yvelines (diocesi di Versailles), e padre Nikodemus Schnabel, direttore dell’Istituto di Gerusalemme della Görres-Gesellschaft (JIGG) e delegato della Pontificia università Sant’Anselmo a Roma per il “Theologisches Studienjahr Jerusalem”, già consigliere per “Religione e politica estera” presso il Ministero degli Esteri tedesco. Il confronto sarà introdotto dai due copresidenti del gruppo del Ppe, gli eurodeputati György Hölvényi e Jan Olbrycht. Parteciperà anche la vicepresidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, responsabile del dialogo del Parlamento con le Chiese, le religioni e le organizzazioni non confessionali.