Minori: Garlatti (garante infanzia), “ascoltare i ragazzi”

“Accade che i ragazzi siano sentiti ma non ascoltati”. Lo ha detto Carla Garlatti, garante per l’infanzia e l’adolescenza, durante il webinar “Persone di età minore e cittadinanza: i diritti dell’infanzia e adolescenza in Italia: tra teoria e prassi”, promosso dalle associazioni “Medicina Solidale” e “Dorean Dote”, oggi pomeriggio.

Durante il webinar sono stati trasmessi due video in cui l’attrice Francesca Valtorta ha letto dei brani da “Lettera ad un giudice”. “Nella lettera – commenta Garlatti – sicuramente il ragazzo è stato sentito ma le sue esigenze non sono state prese in considerazione. Nel ruolo che ricopro ora, il mio obiettivo è che i ragazzi vengano ascoltati. La Autorità garante ha riattivato la Consulta dei ragazzi e delle ragazze che si riuniscono settimanalmente. I problemi più sentiti sono quelli che riguardano il futuro. Anche chi è più sfortunato e vive fuori della comunità deve avere la chance di un futuro accettabile. Deve essere chiamato in gioco tutto il Terzo settore”. “Vorrei – ricorda – proseguire il lavoro di chi mi ha preceduto. Fin dal 2017 è stato avviato un tavolo in cui oltre 100 ragazzi hanno raccontato il futuro che avrebbero voluto. Dal tavolo è nato un elenco di raccomandazioni per implementare gli strumenti. L’Autorità garante è intervenuta anche nel 2018 per sollecitare un sostegno economico”. “Tutti i ragazzi – conclude – devono avere il diritto ad avere un futuro. I ragazzi che perdono i punti di riferimento vengono attratti da chi offre i soldi facili”.