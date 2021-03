Coronavirus Covid-19: Cesena-Sarsina, la diocesi sostiene la campagna vaccinale nazionale in atto

La diocesi di Cesena-Sarsina sostiene la campagna vaccinale nazionale in atto. E lo ribadisce anche dopo le ormai note vicende che hanno visto coinvolto il sacerdote diocesano don Paolo Pasolini circa alcune sue affermazioni sui vaccini pronunciate domenica scorsa durante un’omelia molto più ampia.

A questo proposito la diocesi fa sue le parole del cardinale presidente della Cei, l’arcivescovo di Perugia-Città della Pieve Gualtiero Bassetti, nel suo intervento introduttivo al Consiglio permanente di lunedì scorso: “Se oggi possiamo scorgere un barlume di luce alla fine del tunnel lo dobbiamo alle possibilità offerte dai vaccini, consapevoli che la vaccinazione, così come è avvenuto per altre malattie nel passato, è la via che consentirà di superare la situazione attuale. Guardiamo quindi con fiducia alla campagna vaccinale, condotta con prudenza e serietà”.

La diocesi ribadisce “la possibilità di mettere a disposizione, nel caso servissero e dopo accordi con le autorità competenti, strutture edilizie da inserire nel piano vaccinale nazionale, come ricordato anche dal cardinale presidente della Cei e come proprio contributo di carità al Paese e al territorio in un momento tanto delicato, difficile e di sofferenza per tutti”, evidenzia la nota. “La messa a disposizione di questi luoghi – ha aggiunto il card. Bassetti lunedì scorso, come ricorda la nota della diocesi – che non sono quelli liturgici, s’inserisce in continuità con un cammino già avviato in tal senso presso numerose diocesi che, in spazi idonei, ospitano medici, infermieri, Protezione civile, persone in quarantena, ammalati, poveri e quanti soffrono a causa del Covid”.

“Mi auguro – afferma il vescovo di Cesena-Sarsina, mons. Douglas Regattieri – che la campagna vaccinale possa trovare la più ampia accoglienza tra i nostri concittadini e tra i fedeli, in modo che si possa uscire prima possibile da questa crisi sanitaria, diventata anche economica e sociale, a beneficio di tutti”.