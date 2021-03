“Ancora oggi, a distanza di 77 anni, il ricordo dell’eccidio delle Fosse Ardeatine suscita in tutti noi orrore e sgomento. E ci richiama a ripudiare ogni forma di violenza e intolleranza e a difendere i valori di libertà e giustizia cui è ispirata la nostra Costituzione”. Così il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, in un tweet pubblicato in occasione del 77° anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine nel quale 335 persone inermi furono fucilate senza pietà dai tedeschi.