Coronavirus Covid-19: Palazzo Chigi, “destinati in Belgio” i vaccini AstraZeneca dello stabilimento di Anagni

“Nella giornata di sabato la Commissione europea ha chiesto al presidente del Consiglio Draghi di verificare alcuni lotti di vaccini presso uno stabilimento di produzione ad Anagni. Il presidente del Consiglio ha informato il ministro della Salute, Roberto Speranza, il quale ha disposto un’ispezione che si è tenuta tra sabato e domenica grazie all’opera dei Carabinieri Nas. Dall’ispezione è risultato che i lotti erano destinati in Belgio. Tutti i lotti in uscita vengono controllati dai Nas”. Lo rende noto Palazzo Chigi in una nota.