Rai Vaticano: il 28 marzo su Rai Uno torna “Viaggio nella Chiesa di Francesco”. Focus sulla visita in Iraq

Le frontiere di Papa Francesco riaperte con lo storico viaggio in Iraq che all’insegna della fraternità al centro del programma di Rai Vaticano “Viaggio nella Chiesa di Francesco”, in onda su Rai Uno, domenica 28 marzo, alle 24.15. Sarà tracciato un bilancio del viaggio con la testimonianza dell’inviata in Iraq di Avvenire, Stefania Falasca, e del card. Ayuso, presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo interreligioso. Sul significato della cittadinanza universale partendo dalla civiltà romana, fortemente inclusiva, parla il professore Antonio Palma, giurista, accademico e oggi presidente dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Poi, un viaggio nelle nuove povertà con le porte aperte dell’associazionismo cattolico a Roma. Le richieste al governo per la lotta alle disuguaglianze, gli incentivi per il lavoro con il nuovo presidente del Movimento cristiano lavoratori, Antonio Di Matteo. Infine, l’Anno della Famiglia voluto da Papa Francesco con Marina Casini, presidente del Movimento per la Vita. “Viaggio nella Chiesa di Francesco” è un programma di Massimo Milone e Nicola Vicenti.