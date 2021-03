Ricerca: Commissione Ue, lanciata piattaforma aperta per la condivisione di articoli scientifici

“Open Research Europe” è la piattaforma destinata a raccogliere la pubblicazione di articoli scientifici e che sarà accessibile a tutti. Servirà per presentare i risultati delle attività di ricerca finanziate dai programmi Ue di ricerca e innovazione 2021-2027, e quelli di Orizzonte 2020. La piattaforma, ha annunciato oggi la Commissione Ue, “offrirà a tutti, ricercatori e cittadini, un accesso gratuito alle scoperte scientifiche più recenti”. Così si eviteranno “i ritardi e gli ostacoli nel riutilizzo dei risultati e i costi elevati”. Sono già pervenute circa 40 pubblicazioni scientifiche, provenienti da settori di ricerca molto diversi tra loro, che sono a disposizione della comunità scientifica per lettura e esame. Per la commissaria per la ricerca Mariya Gabriel, si tratta di un passo che “accelera le scoperte scientifiche grazie a pratiche di ricerca più collaborative e aperte”. Lo sforzo sarà, sempre secondo Gabriel di “consolidare gradualmente la reputazione della piattaforma” e garantire “una profonda integrazione nello Spazio europeo della ricerca”.