Fosse Ardeatine: Casellati, “la memoria di un crimine orribile rafforza in noi il ripudio per ogni forma di violenza”

“La memoria delle Fosse Ardeatine, un crimine orribile, dettato dall’odio e dalla vendetta, rafforza in tutti noi il ripudio per ogni forma di violenza”. Così il presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in un tweet pubblicato in occasione del 77° anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine nel quale 335 persone inermi furono fucilate senza pietà dai tedeschi.

