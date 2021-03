Papa Francesco: udienza, ai polacchi: “pregate per rinnovata sensibilità riguardo al valore della vita umana in ogni tappa e in ogni condizione”

“Per intercessione di Maria, Madre di Dio, pregate affinché in tutto il mondo ci sia una rinnovata sensibilità nelle coscienze, nelle famiglie, nella Chiesa e nella società riguardo al valore della vita umana in ogni tappa e in ogni condizione”. È l’invito del Papa ai fedeli polacchi, collegati in streaming per seguire l’udienza di oggi, trasmessa dalla Biblioteca privata del Palazzo apostolico. L’occasione dell’appello, la celebrazione, domani in Polonia, della Giornata Nazionale della Vita, stabilita dal Parlamento nel 2004.