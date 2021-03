Diocesi: Ravenna-Cervia, domani mons. Ghizzoni presiede una messa per la vita nascente. Alle 12 campane a festa

In occasione della Solennità dell’Annunciazione, domani, giovedì 25 marzo, l’arcivescovo di Ravenna-Cervia, mons. Lorenzo Ghizzoni, presiederà una messa nella chiesa del seminario. Alla celebrazione, con inizio alle 18.30, farà seguito un momento di adorazione eucaristica guidata. Si tratta di un’iniziativa promossa dall’associazione “Progetto Gemma. Adozione prenatale a distanza” che dà il via agli appuntamenti mensili – sempre il 25 – per pregare “affinché tutti i bimbi concepiti siano accolti, vedano la luce e giungano a dare Gloria al Signore”. Fino a novembre, i momenti di adorazione eucaristica dalle 20.30 alle 21.30 sempre nella chiesa del seminario.

“Fare memoria del Concepimento di Gesù, grazie al ‘sì’ di Maria – scrive l’associazione – è oggi più che mai una necessità nel tempo che stiamo vivendo nel quale spesso la morte pare avere l’ultima parola anche sulla vita che viene concepita e non accolta. Gesù Concepito ci dona la sua speranza che quando ogni concepito è accolto, Lui provvederà, non lascerà solo nessuno di questi piccoli concepiti e nemmeno chi li accoglie. Ci invita ad alzare gli occhi al cielo scoprendo la meraviglia di ogni essere umano”.

Per celebrare la solennità dell’Annunciazione, l’arcivescovo e la diocesi invitano tutti i parroci a suonare a festa le campane alle 12.