Diocesi: Vicenza, domani l’Istituto di musica sacra e liturgica Dalla Libera organizza il concerto-meditazione “Ecce Ancilla Domini”

L’Istituto diocesano di musica sacra e liturgica Ernesto Dalla Libera di Vicenza, in occasione della festa dell’Annunciazione, propone il concerto-meditazione “Ecce Ancilla Domini”, realizzato a porte chiuse nella cattedrale di Vicenza e trasmesso il 25 marzo, alle 16.30, da Radio Oreb, Tva Vicenza e sul Canale YouTube della diocesi di Vicenza. Telechiara lo proporrà in serata alle ore 20.

“Questo concerto meditazione – spiega il maestro Massimo Donadello, direttore dell’Istituto – è un modo per poter raggiungere le famiglie della diocesi di Vicenza al sopraggiungere della Settimana Santa, portando direttamente nelle loro case, grazie alla disponibilità dei media del nostro territorio che ringraziamo, un messaggio di speranza in vista della Pasqua di Resurrezione, in questo periodo che limita i nostri spostamenti. La data non è casuale: il 25 marzo è la festa dell’Annunciazione, cui è dedicata la nostra cattedrale. La musica e le meditazioni proposte siano dunque un annuncio di serenità e fiducia per tutti coloro che potranno seguire l’evento”.

Al centro della meditazione musicale del 25 marzo ci saranno le cinque antifone di comunione composte per le domeniche di Quaresima, su testo del poeta vicentino don Giovanni Costantini e musicate da altrettanti compositori veneti, e alcuni brani mariani. Il programma sarà eseguito dal coro E. Dalla Libera, dall’ensemble strumentale Daltrocanto coordinato da Paolo Zuccheri, con le voci soliste del soprano Ji Min Oh e del contralto Sara Tommasini. Direttore Massimo Donadello. All’esecuzione di queste antifone verranno alternate meditazioni e riflessioni a cura dei teologi e biblisti: don Pierangelo Ruaro, don Aldo Martin, don Gaetano Comiati.

L’evento è stato realizzato in collaborazione con la diocesi di Vicenza e il contributo del Comune di Vicenza. Riprese e montaggio a cura di Giancarlo Cappellaro.