Diocesi: Caritas Saluzzo, domani si inaugura la rinnovata Casa di Pronta accoglienza. Sarà intitolata a mons. Diego Natale Bona

Sarà inaugurata giovedì 25 marzo, a Saluzzo, la rinnovata Casa di Pronta accoglienza, struttura nella quale la Caritas diocesana, per volontà del vescovo Cristiano Bodo, ha riaperto il dormitorio per l’accoglienza di persone indigenti unito al servizio mensa. Sarà intitolata a mons. Diego Natale Bona (vescovo di Saluzzo dal 1994 al 2003. Nel corso della cerimonia, con inizio alle 11, verrà anche intitolato lo spazio polivalente nel cortile di corso Piemonte 56 ad Anna Maria Olivero Busso che è stata in passato direttrice della Caritas per 10 anni.

“La Casa di Pronta accoglienza – spiega Carlo Rubiolo, direttore della Caritas – è uno dei servizi più importanti della Caritas perché risponde ai bisogni di persone che si trovano in situazioni drammatiche non avendo un tetto sotto il quale trovare riparo. Per lo svolgimento del servizio dobbiamo ringraziare la generosità della Comunità Cenacolo che garantisce la vigilanza notturna e del Convento di San Bernardino che con frate Andrea Nico Grossi assicura la presenza di una figura che gestirà la mensa”. Alla gestione collaborerà anche l’Associazione Avass.

Nell’imminenza dell’inaugurazione, il vescovo Bodo sottolinea “il profondo significato di continuare la missione della struttura che genericamente chiamiamo dormitorio e la mensa dei bisognosi, per rispondere al mandato di Gesù. La speranza che i giovani possano anche loro aggregarsi nelle diverse attività perché il Vangelo sia un Vangelo vivo, un Vangelo che si concretizza nelle scelte della vita. Ognuno si senta invitato a dare il proprio aiuto o contributo affinché questi ospiti che la Bibbia definisce Angeli accolti siano sostenuti da tutta la comunità diocesana”.

La Casa di Pronta accoglienza, potrà ospitare 11 persone, tutti uomini, che potranno accedervi di sera, alle 20, per raggiungere il loro posto letto e uscire al mattino dopo la colazione. Per quanto riguarda la distribuzione dei pasti (pranzo e cena), il servizio avverrà esclusivamente all’esterno.