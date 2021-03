Austria: Vienna, dalla cattedrale esecuzione della Passione di San Giovanni di J. S. Bach con i giovani dell’Opera di Stato

Gli amanti della musica potranno presto vivere in diretta su “Radio klassik Stephansdom” la Passione di San Giovanni di Johann Sebastian Bach: la trasmissione dalla cattedrale di Santo Stefano con un cast dell’Opera di Stato di Vienna avrà luogo sabato 27 marzo, alle 20.30, nell’ambito della fortunata serie “Wiener Dom-Konzert im Lockdown”. L’Opera di Stato presenta i giovani talenti della sua scuola d’opera e Roman Gerner, amministratore delegato della stazione radio dell’Arcidiocesi di Vienna, ha definito l’iniziativa, presentandola al pubblico, “una grande opportunità per collegare il patrimonio culturale della cattedrale di Santo Stefano di Vienna con gli artisti, e quindi per poter fornire agli amanti della musica un brano di cultura dal vivo”. Tutto ciò sarà possibile grazie ad un progetto congiunto tra l’organizzazione Kulturdach, l’arcidiocesi viennese e la parrocchia della cattedrale a vantaggio dei giovani artisti della scuola dell’Opera di Stato di Vienna: attraverso l’acquisto di tegole digitali del nuovo tetto della versione digitale della cattedrale di Santo Stefano di Vienna si finanzierà il progetto che permetterà la messa in onda della Passione di San Giovanni. Con l’acquisto delle tegole digitali si finanzierà il concerto e ci sarà un guadagno per tanti artisti che non hanno lavorato in questo anno di pandemia. La responsabile dell’organizzazione “Kulturdach”, Theresa Konrad-Karsten ha spiegato che l’acquisto delle tegole digitali dello Stephansdom virtuale può esser fatto direttamente sul sito www.kulturdach.wien: “In questo modo vengono sponsorizzati progetti culturali come la Passione di San Giovanni che altrimenti non potrebbero aver luogo al momento”, ha spiegato Konrad-Karsten evidenziando le grandi sofferenze patite da tutte le organizzazioni di arte e spettacolo durante la pandemia.