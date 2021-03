Economia: Ue, collocato bond Sure da 13 miliardi

Sesta emissione di obbligazioni da parte della Commissione europea che, oggi, hanno raccolto 13 miliardi di euro, per finanziare lo strumento Sure a sostegno dell’occupazione. Soddisfatto il commissario al bilancio Johannes Hahn, perché c’è stato ancora “forte interesse da parte del mercato” per questa seconda emissione Sure del mese di marzo (e la sesta dall’inizio del programma). “Abbiamo ottenuto prezzi favorevoli per gli Stati membri dell’Ue che ne beneficiano e per i loro cittadini”. Nel pacchetto delle emissioni 8 miliardi di obbligazioni da rimborsare a marzo 2026 e 5 miliardi entro maggio 2046. Secondo una nota di Bruxelles, “le obbligazioni hanno attirato una forte domanda da una vasta gamma di investitori, il che ha assicurato buone condizioni di prezzo trasferimento diretto agli Stati membri beneficiari”. Finora, la Commissione ha raccolto un totale di 75,5 miliardi di euro e se ne prevedono ulteriori 13-14 miliardi di euro per il secondo trimestre del 2021. Le previsioni parlano di 19 Stati membri che riceveranno 90,6 miliardi di euro con questo strumento. Il tetto previsto è di 100 miliardi di euro.