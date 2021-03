Comunicazione: WeCa, online il tutorial sulla creazione di un sito diocesano

“Come si crea la redazione di un sito diocesano” è il titolo del tutorial WeCa in onda da oggi sul sito www.webcattolici.it, su Youtube e su www.facebook.com/webcattolici.

Il tutorial, introdotto dal presidente WeCa Fabio Bolzetta, scritto da Francesca Triani e condotto da Alessandra Carenzio, offre alcune indicazioni preziose per ogni realtà diocesana che intenda organizzare la redazione di un sito Internet. Dotarsi di una redazione funzionale, infatti, è possibilmente ancora più importante di molti aspetti tecnici: “Il rischio altrimenti – viene spiegato nel tutorial – è quello di avere un sito povero di contenuti e aggiornato in modo occasionale, con momenti di silenzio anche di mesi, che quindi difficilmente raggiunge gli utenti che potrebbero essere interessati alle attività e ai contenuti”. Cruciale è anche la linea editoriale, che “fissa il tono di voce che vogliamo tenere nello scrivere e il contenuto generale della nostra comunicazione”.

I tutorial WeCa sono una proposta dell’Associazione WebCattolici Italiani (WeCa) in sinergia con l’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei e il Centro di ricerca sull’educazione ai media all’informazione e alla tecnologia (Cremit) dell’Università Cattolica di Milano. Oltre alla diffusione tramite i social network e sul sito www.weca.it, i tutorial vengono trasmessi sulle televisioni del circuito CoralloSat, sono in podcast su Spotify e sulla skill WeCa sui dispositivi Alexa.