Coronavirus Covid-19: Ferrara (Terre des Hommes), aumento povertà “richiede la massima attenzione di Istituzioni e azioni urgenti a livello nazionale”

“Come ripetiamo ormai da un anno tra le conseguenze che questa terribile pandemia sta lasciando dietro di se, c’è un aumento esponenziale delle povertà, ce lo dicono i numeri, l’Istat nelle sue previsioni parla di 1milione di poveri in più nel 2020 e di un aumento di 209.000 bambini e ragazzi che vivono in povertà assoluta. Ma ce lo dicono anche i volti e le storie delle tante mamme e tanti papà che abbiamo incontrato con il progetto Spesa Sospesa, che per la prima volta hanno dovuto chiedere aiuto per ricevere un pasto per il loro figli”: lo afferma Paolo Ferrara, direttore generale di Terre des Hommes, ricordando le conseguenze non solo sanitarie del Covid-19. “L’iniziativa del Comune va sicuramente nella direzione giusta, quella di una forte collaborazione con le realtà che sono presenti sul territorio per mettere a sistema interventi di sostegno e aiuto. Tuttavia, la portata dell’emergenza a cui siamo di fronte richiede la massima attenzione delle Istituzioni e azioni urgenti a livello nazionale”, aggiunge Ferrara, ricordando che, con il dispositivo Milano Aiuta, il Comune di Milano mette in campo 700mila euro, cui si aggiungono 260mila euro come parte di cofinanziamento dei sei enti del Terzo settore coinvolti nella “Spesa Sospesa”.

Le risorse economiche erogate dal Comune saranno utilizzate per il 90% per l’acquisto di derrate alimentari da distribuire ai nuclei domiciliati di fatto a Milano – che siano già in carico agli enti selezionati oppure che siano segnalati dal Comune a seguito di contatto con il call center “Milano Aiuta” allo 020202 – e più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, con priorità per quelli che non siano già assegnatari di sostegno pubblico.

Grazie all’utilizzo delle due piattaforme, quella messa a disposizione dal progetto Spesa Sospesa e quella del Comune di Milano, sarà possibile tracciare in modo trasparente tutto il percorso delle merci fino alla consegna ai nuclei familiari.