Yemen: Farnesina, “Italia accoglie con favore l’annuncio dell’Arabia Saudita per cessazione delle ostilità”

“L’Italia accoglie con favore l’annuncio dell’Arabia Saudita relativo ad una iniziativa unilaterale di distensione nello Yemen e cessazione delle ostilità”. Così la Farnesina in una nota diffusa oggi.

“Si tratta di un segnale importante, che conferisce nuovo impulso al negoziato condotto sotto egida dell’Onu e che apre una prospettiva per il miglioramento delle condizioni umanitarie nel Paese e per il raggiungimento di pace duratura”, prosegue il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, precisando che “l’Italia conferma il suo pieno sostegno all’Inviato speciale Martin Griffiths e lancia un appello a tutte le parti perché sia presto raggiunto un compromesso sostenibile e posto fine al drammatico conflitto nello Yemen”.