Romania: ErcisFM, nuova radio cattolica. Mons. Paulet (diocesi Iasi), “emittente molto utile per il cammino della fede”

Dopo 23 anni di documentazione, domande di autorizzazioni e richiesta di frequenze, ricerche di alternative e collaborazioni con altre emittenti radiofoniche, la diocesi romano-cattolica di Iași, in Romania, ha lanciato la propria radio, ErcisFM. L’inaugurazione dell’emittente diocesana è avvenuta il 19 marzo, festa di San Giuseppe, in sintonia con l’inaugurazione dell’Anno Famiglia Amoris Laetitia. Per ora, ErcisFM trasmette via Internet, in modalità audio e video, su un sito dedicato, su YouTube, Facebook e anche tramite app per Android e iOS. “Desideriamo sviluppare sempre più la radio, perché possa arrivare nelle case e nei cuori di tante persone: le possibilità online ci possono aiutare a raggiungere questo obiettivo. Nei prossimi mesi speriamo di ottenere le frequenze necessarie perché ErcisFM possa essere ascoltata via radio nelle case dei fedeli su gran parte del territorio della diocesi di Iași, cioè nella regione Moldavia della Romania”, ha dichiarato al Sir don Adrian Blăjuță, portavoce della diocesi di Iași e direttore della nuova radio cattolica.

La notizia dell’inaugurazione di ErcisFM è stata salutata anche da mons. Aurel Percă, presidente della Conferenza episcopale romena, il quale ha ricordato l’incoraggiamento degli ultimi pontefici, da Giovanni Paolo II a Francesco, di utilizzare i mezzi di comunicazione per annunciare il Vangelo. “Considero che sia una bella realizzazione, per la diocesi di Iași, mi congratulo con tutti per questa iniziativa e tutti benedico, perché quello che si realizzerà attraverso questa radio sia per la maggior gloria di Dio e la salvezza delle anime”, ha affermato mons. Percă. “La gioia è grande, almeno per me, da pastore della diocesi di Iași, ma sono convinto che sia una grande gioia per tutti”, ha dichiarato il vescovo di Iași, mons. Iosif Păuleț, all’inaugurazione della radio diocesana. “È una radio molto utile per la fede dei nostri fedeli, per sostenerli sul cammino della fede, e il nostro grande desiderio è che seguano questa emittente radiofonica”.