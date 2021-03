Coronavirus Covid-19: Alba, il vescovo Brunetti domani celebra una messa per le vittime al santuario Nostra Signora della Moretta

(Foto: Marcato- Gazzetta d'Alba)

Il vescovo di Alba, mons. Marco Brunetti, giovedì 25 marzo, solennità dell’annunciazione del Signore, celebrerà una messa al santuario Nostra Signora della Moretta ad Alba per le vittime della pandemia, per i malati e gli operatori sanitari e per rinnovare l’affidamento a Maria.

La celebrazione, alle ore 17, sarà in streaming (santuario Madonna della Moretta – Alba – MariaTv, oppure scaricando l’App Madonna della Moretta).