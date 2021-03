Papa Francesco: proroga e nomina di membri della Commissione per la Tutela dei Minori

Il Papa ha prorogato l’incarico dei membri della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori per un anno e ha nominato un nuovo membro per tre anni. Ne dà notizia oggi la Sala Stampa della Santa Sede. Rimangono, dunque, nella citata Commissione mons. Luis Manuel Alí Herrera, padre Hans Zollner, suor Jane Bertelsen, suor Arina Gonsalves, suor Kayula Lesa, suor Hermenegild Makoro, Ernesto Caffo, Gabriel Dy-Liacco, Benyam Dawit Mezmur, John Owen Neville, Nelson Giovannelli Rosendo dos Santo, Hanna Suchocka, Myriam Wijlens, Sinalelea Fe’ao, Teresa Kettelkamp Morris. Entra, invece, come nuovo membro della stessa Commissione Juan Carlos Cruz, del Cile.