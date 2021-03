Via Crucis 2021: Battilana e Piccolo (Agesci), “grati al Papa per aver scelto un nostro Gruppo per le meditazioni”

L’Agesci, Associazione Guide e Scouts cattolici italiani, apprende “con gioia e sincera gratitudine”, dalla dichiarazione del direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, che “Sua Santità ha affidato la preparazione delle meditazioni della Via Crucis al Gruppo Scout Agesci ‘Foligno I’ e alla parrocchia romana Santi Martiri di Uganda”.

“Siamo grati a Sua Santità per aver scelto un nostro Gruppo, una notizia inaspettata e che è motivo di grande commozione per la nostra Associazione. Una bella occasione per offrire alla Chiesa tutta una riflessione che parte dall’esperienza e spiritualità che viviamo”, dichiarano Barbara Battilana e Vincenzo Piccolo, presidenti del Comitato nazionale Agesci.

L’Associazione Guide e Scouts cattolici italiani, che conta 184.000 soci, è un’Associazione giovanile educativa che si propone di contribuire, nel tempo libero e nelle attività extra-scolastiche, alla formazione della persona secondo i principi ed il metodo dello scautismo, adattato ai ragazzi e alle ragazze nella realtà sociale italiana di oggi.