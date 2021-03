Diocesi: Cerignola, per il Dantedì Valerio (Università Foggia) presenterà oggi agli studenti “L’Amore nelle opere di Dante”

Una conferenza per le scuole della diocesi di Cerignola in prossimità del Dantedì, il giorno nazionale dedicato a Dante Alighieri, per ricordare il settimo centenario della scomparsa del poeta.

Il vescovo, mons. Luigi Renna, in accordo con il dirigente del liceo classico “Nicola Zingarelli” di Cerignola, Giuliana Colucci, si è fatto promotore per tutte le scuole della diocesi di un’iniziativa culturale che, per le misure anticontagio legate alla pandemia, si terrà online. Oggi, mercoledì 24 marzo, a partire dalle 17, dopo i saluti dei commissari prefettizi, l’introduzione del vescovo e una breve lettura degli studenti del liceo “Zingarelli” tratta dall’“Opera omnia” di Dante Alighieri, interverrà Sebastiano Valerio, docente ordinario di Letteratura italiana, nonché direttore del Dipartimento di studi umanistici, lettere, beni culturali, scienze della formazione dell’Università di Foggia, sul tema “L’Amore nelle opere di Dante”. Il convegno offrirà, nel contempo, una riflessione sulla figura di Nicola Zingarelli, nato a Cerignola, critico letterario, fra i maggiori cultori delle opere dantesche.