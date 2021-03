Pasqua: Verona, il vescovo Zenti ha presieduto stamattina il precetto con il personale militare scaligero

(foto Esercito Italiano)

Questa mattina nella basilica di San Bernardino, il vescovo di Verona, mons. Giuseppe Zenti, ha celebrato la tradizionale messa di precetto pasquale del personale militare di stanza nella città scaligera, nel rispetto delle norme per il contenimento della diffusione del Covid-19 e alla presenza del generale Massimo Scala, comandante delle Forze operative terrestri di supporto, del sindaco Federico Sboarina, del vicepresidente della Provincia, David Di Michele, del presidente del Tribunale militare, Vincenzo Santoro, e di una limitata rappresentanza delle Forze armate, dei Corpi armati dello Stato, delle Forze dell’ordine e delle Associazioni combattentistiche e d’Arma. Come si legge sul sito dell’Esercito italiano, al termine della celebrazione, il generale Scala ha ringraziato tutti coloro che servono lo Stato, ricordando come “la Pasqua costituisca un momento di profonda riflessione e di rinnovamento grazie ai quali ognuno di noi deve trovare la forza, il coraggio e la speranza per ritornare quanto prima ad una vita normale e superare questo difficile momento”. Subito dopo alla presenza anche del Prefetto di Verona, Donato Cafagna, mons. Zenti ha presieduto la cerimonia di benedizione di un albero di ulivo piantumato nel giardino di Palazzo “Carli”, donato al Comando delle Forze operative terrestri di supporto per ringraziare il personale dell’Esercito italiano per l’intenso lavoro svolto in favore della popolazione veronese durante l’emergenza causata dalla pandemia di coronavirus Covid-19.