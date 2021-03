Bangladesh: Unhcr, “15 rifugiati Rohingya hanno perso la vita nell’incendio. 400 dispersi, 560 feriti”

Incendio nel campo rifugiati di Balukhali a Cox’s Bazar, Bangladesh 22 marzo 2021. © Per gentile concessione di Rohingya Right Team/MD Arakani

15 rifugiati Rohingya hanno perso la vita nell’incendio nei campi profughi a Cox’s Bazar, in Bangladesh, mentre oltre 560 sono rimasti feriti e si stima che 400 persone siano ancora disperse. Sono le cifre drammatiche fornite dall’Unhcr, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, che sta intervendo a sostegno delle autorità del Bangladesh, in coordinamento con l’Oim (Organizzazione internazionale migrazioni) e altri partner delle Nazioni Unite e delle Ong, insieme ai volontari rifugiati. Oltre 45.000 persone hanno perso i loro alloggi e i loro averi. Si stima che almeno 10.000 alloggi siano stati distrutti o danneggiati. I rifugiati che sono rimasti senza casa vengono temporaneamente ospitati all’interno della comunità. Si prevede che le cifre attuali saliranno nei prossimi giorni a seguito di nuove valutazioni. L’Unhcr ha fornito cure mediche per i rifugiati ustionati, il cui numero rimane sconosciuto. Viene anche fornito un primo soccorso d’emergenza, compreso il supporto psicosociale. L’Unhcr si sta preparando a rilasciare nuovamente i documenti di registrazione a coloro che li hanno persi nell’incendio. Finora ha fornito circa 3.000 coperte, 14.500 lampade solari, 10.400 set da cucina e 11.500 zanzariere. Ha anche messo a disposizione, insieme a Oxfam, assistenza idrica e sanitaria d’emergenza, compresa la costruzione di 20 latrine d’emergenza, rubinetti d’emergenza, serbatoi d’acqua, taniche e compresse per la purificazione dell’acqua. Quattro cisterne d’acqua stanno consegnando acqua sicura nelle aree in cui si stanno radunando le persone che sono rimaste sfollate a causa dell’incendio. Tramite un sistema di messaggeria vocale interattiva dell’Unhcr saranno in grado di chiamare circa il 70% delle famiglie nei campi più colpiti. I campi di Cox’s Bazar attualmente ospitano oltre 870.000 rifugiati Rohingya. La grande maggioranza, circa 720.000 persone, è arrivata nel 2017, fuggendo dalla violenza nello stato di Rakhine del Myanmar. L’appello dell’Unhcr per la risposta ai Rohingya nel 2021 per un totale di 294,5 milioni di dollari è attualmente finanziato solo per il 16%. “Gli effetti dell’incendio di lunedì non faranno che esacerbare i bisogni e mettere ulteriormente a dura prova le risorse già scarse”, conclude Unhcr, rinnovando l’appello ai donatori governativi e del settore privato.