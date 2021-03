Minori: Raggi (sindaca Roma), “creare una rete per mettere in sinergia le risorse per la tutela dei più piccoli”

Un protocollo d’intesa siglato dal comune di Roma con l’associazione Medicina solidale è fra le ultime novità per sostenere i minori più fragili. A parlarne è stata la sindaca di Roma, Virginia Raggi, durante il webinar “Persone di età minore e cittadinanza: i diritti dell’infanzia e adolescenza in Italia: tra teoria e prassi”. Grazie al protocollo verrà offerto un servizio gratuito sviluppato con l’Elemonesiria sotto il porticato di San Pietro. “L’obiettivo – spiega la sindaca – è sostenere i minori e i loro bisogni. Come amministrazione stiamo avviando un dialogo interistituzionale. L’obiettivo è fornire una rete per mettere in sinergia le risorse per la tutela dei più piccoli”. La sindaca ha parlato del particolare periodo caratterizzato dalla pandemia subito dai più piccoli. “Come amministrazione – commenta – abbiamo concentrato tutte le nostre forze per mantenere le occasioni di incontro. Le nostre scuole dell’infanzia continuano a offrire la didattica in presenza alle bambine e i bambini con disabilità. Anche durante il lockdown le educatrici e le insegnanti hanno continuato a mandare canzoni e attività anche da fare insieme ai genitori. Non interrompere il dialogo è la prima forma di tutela”. “Abbiamo l’obiettivo di fare rete per dare una risposta concreta ai bisogni dei bambini”, aggiunge l’assessora alla Persona, Veronica Mammì.