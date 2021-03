Minori: card. Lojudice (Siena), “dove c’è disagio i primi a soffrirne sono i piccoli”

“Dove esiste il disagio, i primi ad essere vittime sono i piccoli”. Lo ha detto il card. Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle Val D’Elsa Montalcino e presidente dell’Associazione Dorean Dote, durante il webinar “Persone di età minore e cittadinanza: i diritti dell’infanzia e adolescenza in Italia: tra teoria e prassi”, promosso dalle associazioni “Medicina Solidale” e “Dorean Dote”, oggi pomeriggio. Il cardinale ha ricordato la sua esperienza nelle parrocchie dei quartieri periferici romani negli anni Novanta. “La prima parrocchia in cui andai fu al Quadraro – rammenta -. Lì cominciai ad accorgermi che i più a rischio, quelli per cui i diritti sembravano esistere meno, erano i minori”. “Sempre – aggiunge il cardinale – mi veniva istintivo guardare la realtà con gli occhi dei bambini immedesimandomi. Dopo alcuni anni ci fu l’incontro con Lucia Ercoli (responsabile scientifico di Medicina solidale e dell’Osservatorio diritti minori vulnerabili Fonte di Ismaele, ndr). Nacque l’ambulatorio di Medicina solidale nell’ufficio del parroco”.