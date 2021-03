Papa Francesco: udienza, “Cristo è l’unico redentore, non ci sono corredentori”

(Foto Vatican Media/SIR)

”Cristo è il Mediatore, il ponte che attraversiamo per rivolgerci al Padre: è l’unico redentore, non ci sono corredentori con Cristo, è l’unico, è il mediatore per eccellenza”. Lo ha precisato il Papa, nella catechesi dell’udienza di oggi, trasmessa in diretta streaming dalla Biblioteca privata del Palazzo apostolico e dedicata alla preghiera in comunione con Maria. “Ogni preghiera che eleviamo a Dio è per Cristo, con Cristo e in Cristo e si realizza grazie alla sua intercessione”, ha spiegato Francesco: “Lo Spirito Santo estende la mediazione di Cristo ad ogni tempo e ogni luogo: non c’è altro nome nel quale possiamo essere salvati: Gesù Cristo, l’unico mediatore fra Dio e gli uomini”. “Dall’unica mediazione di Cristo prendono senso e valore gli altri riferimenti che il cristiano trova per la sua preghiera e la sua devozione, primo tra tutti quello alla Vergine Maria, la madre di Gesù”, ha proseguito il Papa, citando a braccio la presenza di Maria che prega, dopo l’ascensione di Gesù: “la prima comunità cristiana che aspettava il dono di Gesù, la promessa di Gesù. Cristo è il Mediatore”.