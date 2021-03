Diocesi: Vittorio Veneto, “Giuseppe siamo noi”, videoconferenza con Johnny Dotti

La seconda edizione, ampliata e rinnovata, del libro “Giuseppe siamo noi”, autori Johnny Dotti e Mario Aldegani, sarà al centro della videoconferenza in programma giovedì 25 marzo alle ore 20.30, promossa dall’Istituto diocesano di Vittorio Veneto “Beato Toniolo. Le vie dei santi”, in collaborazione con il settimanale L’Azione. Come relatore principale della serata interverrà l’imprenditore sociale, pedagogista e docente dell’Università Cattolica Johnny Dotti. “Il meeting online assume un particolare significato – spiegano gli organizzatori – proprio per la recente uscita del libro e perché la proposta si inserisce nell’anno giubilare dedicato alla figura di san Giuseppe, indetto da Papa Francesco con la lettera apostolica Patris corde nella quale invita tutti i cattolici a meditare sulla figura del ‘custode del Redentore’”. La videoconferenza, inoltre, “rappresenta un importante elemento di continuità nel percorso di formazione e animazione culturale a distanza avviato in questi mesi dall’Istituto Beato Toniolo”. Il volume “Giuseppe sia noi” si presenta come una riflessione sulla figura di san Giuseppe “basata non tanto sulle poche annotazioni che ci riferiscono i Vangeli, quanto sul percorso della sua umanità, sul suo essere uomo nelle condizioni e nel tempo in cui è vissuto, per avvicinarlo a noi”.

