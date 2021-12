(Foto Vatican Media/SIR)

Papa Francesco è atterrato all’Aeroporto internazionale di Atene. Al suo arrivo è stato accolto dal ministro degli Affari Esteri. Quattro bambini, di cui due in abito tradizionale, gli hanno portato un omaggio floreale. Quindi, dopo la Guardia d’Onore e la presentazione delle rispettive Delegazioni, Papa Francesco il trasferimento in auto al Palazzo Presidenziale di Atene per la Cerimonia di benvenuto in Grecia.