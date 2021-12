Diocesi: Sassari, le celebrazioni per san Nicola. Domani mons. Saba consegnerà la lettera pastorale

Domani 5 dicembre, avrà luogo a Sassari (auditorium “San Giovanni Paolo II”, ore 16) la consegna della Lettera pastorale dell’arcivescovo, mons. Gian Franco Saba, alla città, uno degli appuntamenti più significativi tra quelli in programma per la festa di san Nicola, patrono locale. Titolo della lettera “Cammini e dialoghi tra la soglia e il focolare”. L’evento, rende noto l’arcidiocesi, si inserisce nel contesto del cammino sinodale e della visita pastorale dell’arcivescovo. A seguire, Antonio Calisi, diacono della Chiesa cattolica di rito bizantino dell’Eparchia di Lungro, offrirà una lettura in chiave sinodale della figura di san Nicola. Le celebrazioni patronali avranno inizio domani, alle 18, nella cattedrale con i Primi Vespri presieduti dall’arcivescovo. Seguirà la messa presieduta dal vicario generale, mons. Antonio Tamponi. Lunedì 6 dicembre la messa presieduta da mons. Marco Carta, parroco della cattedrale e vicario episcopale per la Pastorale, avrà inizio alle 10. Nel pomeriggio, alle 18, il solenne pontificale presieduto da mons. Saba. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube dell’arcidiocesi e sul sito www.arcidiocesisassari.it per consentire a tutti, in particolare agli anziani e agli ammalati, di unirsi alla preghiera della Chiesa di Sassari.