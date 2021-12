Diocesi: Cassano all’Jonio, il 7 dicembre mons. Savino consacra sacerdote don Gennaro Giovazzino

Il prossimo 7 dicembre, alle 18, nella basilica minore cattedrale di Cassano all’Jonio, il vescovo Francesco Savino consacrerà sacerdote don Gennaro Giovazzino. Nato a Castrovillari il 1° dicembre 1984, don Giovazzino è cresciuto nella comunità parrocchiale “Madonna della Pietà” in Trebisacce. È entrato nel Seminario maggiore “San Pio X” di Catanzaro nel 2014 e a marzo del 2021 ha conseguito il baccalaureato in teologia, discutendo la tesi dal titolo “La basilica di San Pietro in Vaticano: storia, architettura e spiritualità”. È stato ordinato diacono l’11 aprile del 2021.

Il novello sacerdote presiederà l’Eucaristia per la prima volta domenica 8 dicembre, solennità dell’Immacolata Concezione, alle 18, nella chiesa “Madonna della Pietà” in Trebisacce. Sin d’ora il vescovo della Chiesa cassanese invita tutti ad “accompagnare questo momento di grazia con la preghiera e il ringraziamento al Signore”.

Il rito di ordinazione presbiterale sarà trasmesso in diretta su Tele Libera Cassano, (canale 92 del digitale terrestre) e condivisa sulla pagina Facebook della diocesi.