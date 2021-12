Diocesi: Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, seconda edizione del Premio letterario “Don Tonino Bello”

Il settimanale “Luce e Vita” della diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi – che edita l’Opera omnia degli scritti del Servo di Dio Antonio Bello – in collaborazione con l’associazione “Stola e Grembiule”, indice la seconda edizione del Premio letterario “Don Tonino Bello”, con due sezioni distinte, la poesia metafisica e il giornalismo di prossimità, linguaggi tipici della letteratura di don Tonino Bello. Il successo della prima edizione, si legge sul settimanale, che ha visto 114 partecipanti di varie Regioni italiane, “ha incoraggiato a continuare l’iniziativa per promuovere una narrazione profonda della realtà, anche in contrapposizione a un uso distorto della parola”. Per la poesia è possibile inviare tre testi inediti, per il giornalismo di prossimità occorre inviare un servizio giornalistico pubblicato tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, su carta stampata o su blog. La data di scadenza per l’invio della documentazione è il 31 gennaio 2022. Il bando e il modulo di iscrizione sono disponibili nell’area dedicata del sito web diocesano.